Waldbrand in Schierke gelöscht - Jetzt gehts ans Aufarbeiten

Hunderte Feuerwehrleute kämpften in der vergangenen Woche gegen den Waldbrand am Brocken, darunter auch Einsatzkräfte einer Waldbrand-Spezialeinheit.

Schierke/Wernigerode - „Der Waldbrand bei Schierke ist gelöscht.“ Diese gute Nachricht hat die Stadtverwaltung Wernigerode am Sonntag, 14. August, vebreitet, nachdem die Einsatzleitung um 7 Uhr „Feuer aus“ verkündet hatte. In der Nacht waren noch rund 32 Einsatzkräfte mit zehn Fahrzeugen von Feuerwehren und Technischen Hilfswerk am Fuße des Brockens im Einsatz.