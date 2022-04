Waldbrand legt Brockenbahn im Harz lahm

120 Einsatzkräfte kämpfen im Nationalpark Harz gegen einen Waldbrand in unzugänglichem Gelände. Die Harzer Schmalspurbahnen müssen den Zugverkehr zum Brocken einstellen.

Den Brandort am Brocken erreichen die Feuerwehrleute nur zu Fuß oder per Zug der Harzer Schmalspurbahnen.

Brocken - Ein Waldbrand am Brocken hat am Dienstag (26. April) rund 120 Einsatzkräfte in Atem gehalten. Der Alarm sei gegen 14.30 Uhr eingegangen, berichtet Marco Söchting. Wie Wernigerodes Stadtwehrleiter ergänzt, habe sich das Feuer auf gut einem Hektar im Gelände zwischen Goethebahnhof und Eckerloch im Nationalpark Harz ausgebreitet.