Walpurgis im Oberharz mit Teufelsreden, Hexentanz und viel Feuer

Die Hexen fliegen wieder im Harz. Nach coronabedingter Pause wird in vielen Oberharz-Ortsteilen die Walpurgis gefeiert. Wahlweise trifft man sich auch am Maibaum.

Zum Showprogramm, das zur Walpurgisfeier auf dem Schützenplatz in Elbingerode geboten wird, gehören verschiedene Tänze von Gruppen des Elbingeröder Carneval Vereins „Grün-Weiß“. Dafür haben die Akteure schon fleißig geprobt.

Oberharzstadt - Zottelmähne, Hexenbesen und ein diabolisches Grinsen im Gesicht: In der Walpurgisnacht werden viele unheimliche Wesen den Harz unsicher machen. In den vergangenen beiden Jahren hatte das Coronavirus den Hexen den Garaus gemacht, doch nun kehren sie zurück und übernehmen in der Nacht zum 1. Mai das Zepter.