Frühling ist Wanderzeit im Harz. Für die Jahreszeit hat eine Komoot-Expertin ihre fünf Lieblingsrouten im Mittelgebirge rund um den Brocken zusammengestellt - inklusive Tipps, was bei den Ausflügen unterwegs nicht verpasst und beachtet werden muss.

Wandern im Harz: Komoot-Expertin verrät ihre Top-5-Tipps für Frühlingstouren in der Region

Der wohl schönste Aufstieg zum Brocken führt auf dem Heinrich-Heine-Weg an den Ilsefällen entlang.

Landkreis Harz. - Der Frühling lockt im Harz viele Wanderer in die Natur. Dabei muss es nicht immer eine große Tour in den Bergen oder ein mehrtägiger Ausflug sein, meint Anne Findeisen. Die angehende Bergwanderführerin kümmert sich um die deutschsprachige Zielgruppe bei der bekannten Outdoor-Plattform Komoot, die Routenplaner, Navigationsapp, Tourenverzeichnis und ein soziales Netzwerk vereint. Viele schöne Routen für Wanderungen oder Spaziergänge starten direkt vor der Haustür, so die Expertin.