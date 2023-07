Wann bekommt Wernigerode die dringend benötigte Ortsumfahrung mit Tunnel durch den Fenstermacherberg? Der Baustart liegt in weiter Ferne. Die Bürgerinitiative hat die Hoffnung dennoch nicht aufgegeben.

Wann Wernigerode eine Ortsumfahrung samt Tunnel durch den Fenstermacherberg bekommt, steht in den Sternen.

Wernigerode - Täglich brettern Laster durch Wernigerode. Die Anwohner entlang der Bundesstraße 244, die sich über mehrere Kilometer vom Mühlental über die Schöne Ecke, die Johann-Sebastian-Bach-Straße und die Ilsenburger Straße durch die Stadt schlängelt, können ein Lied davon singen. Wohl oder übel müssen sie mit Lärm, Erschütterungen und Dreck leben. Die geplante Ortsumfahrung mit Tunnel durch den Fenstermacherberg wäre die Lösung. Doch man hört nichts mehr. Sind die Planungen ins Stocken geraten?

Seit 2017 wird bei der Landesstraßenbaubehörde (LSBB) an dem Projekt gearbeitet. Die erste wichtige Etappe ist inzwischen abgeschlossen – die Vorplanung. Neben Voruntersuchungen zu Natur- und Umweltunverträglichkeiten wurde dabei auch die möglichen Trassen der Ortsumfahrung, die später einmal die B 244 mit der Autobahn 36 verbinden soll, geprüft. Die Festlegung auf einen Trassenverlauf ist ein wichtiger Schritt für das 160-Millionen-Euro Projekt.

4225 Meter lang ist der neue Straßenabschnitt. Beginnend an der Pferdekoppel im Mühlental soll sich der 2280 Meter lange Tunnel anschließen. Die Verbindungsstraße würde dann an einer neuen Anschlussstelle der A 36 enden.

Unterlagen für Wernigerodes Ortsumfahrung mit Tunnel liegen im Ministerium

Vier Kilometer Straße, die für die Wernigeröder so wichtig wären – allerdings ist ein Realisierungstermin noch nicht wirklich in Sicht.

Die Unterlagen der Voruntersuchung samt bevorzugter Streckenvariante seien inzwischen vom Landesverkehrsministerium geprüft worden, informiert LSBB-Bereichsleiter Michael Schanz. Momentan befinden sich die Ergebnisse der Voruntersuchung im Bundesverkehrsministerium, wo sie bestätigt werden sollen. „Eine belastbare Aussage, wie lange diese Bestätigung benötigen wird, ist unsererseits leider nicht möglich“, sagt Schanz.

Und wie geht es dann weiter? Nach Bestätigung der Voruntersuchung und damit der Vorzugsvariante hätten die Träger der öffentlichen Belange – darunter die betroffenen Kommunen, aber auch Naturschutzverbände – Gelegenheit, Stellung zu beziehen.

OB Kascha hält Ortsumfahrung für Wernigerode „wegweisend“

Als nächster großer Schritt folge die Entwurfsplanung mit der „parzellenscharfen Ausarbeitung der Vorzugsvariante“, so Schanz. „Hierfür sind auf Basis von Erfahrungswerten etwa vier Jahre zu veranschlagen.“ Anschließen würden sich Genehmigungsplanung und das Planfeststellungsverfahren beim Landesverwaltungsamt – weitere drei Jahre. Vor Baubeginn seien noch die Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe zu absolvieren. „Grob geschätzt sind hier etwa zwei Jahre zu veranschlagen.“ Ein mögliches Klageverfahren könnte weiteren erheblichem Zeitbedarf bedeuten. Der noch 2022 gegenüber der Volksstimme genannte frühestmögliche Baustart im Jahr 2030 erscheint angesichts dieser Zeitschiene nicht mehr realistisch.

Trotzdem wird das Bauprojekt im Wernigeröder Rathaus weiter unterstützt. „Die Stadt Wernigerode hat im gesamten Prozess laufend hinter dem Bauvorhaben gestanden und tut es weiterhin“, so Oberbürgermeister Tobias Kascha (SPD) auf Nachfrage. Die Ortsumfahrung sei „wegweisend“ für die zukünftige Stadtentwicklung, betont Kascha. „Verkehrskonzept, Radwegeinfrastruktur, Einzelhandelslagen, Wohnansiedlungen und Revitalisierungen können aufgrund der Verringerung des Durchgangsverkehres völlig neu gedacht werden.“ Lebens- und Aufenthaltsqualität für Bürger und Gäste würde spürbar zunehmen.

Tägliche Staus und schlechte Straßen in Wernigerode

Auch die Bürgerinitiative „B 244: Wernigerode ohne Schwerlastverkehr“ übt sich weiter in Geduld und hat die Hoffnung nicht aufgegeben. „Natürlich bleiben wir dran und begleiten den weiteren Weg des Planungsverlaufes, der ja schon sehr fortgeschritten ist“, versichert Sprecherin Brigitte Tannert. „Wir haben dazu 23 Jahre Vorarbeit geleistet, das soll nicht vergeblich gewesen sein.“ An der Notwendigkeit der Ortsumfahrung gebe es keinerlei Zweifel. „Das beweisen die täglichen Staus sowie der Straßen- und Bebauungszustand entlang der B 244 - mit vielen abgesenkten Kanaldeckeln.“

Hinter den Kulissen kämpfe die Initiative weiter. So habe es im Juni ein Treffen mit dem Bundestagsabgeordneten Martin Kröber (SPD), der Mitglied im Verkehrsausschuss des Bundestages für Sachsen-Anhalt ist, gegeben. „Er bestätigte uns, dass unser Projekt weiter in der Planung ist und die Umsetzung für 2031 angedacht ist.“ Der Weg bis zur Realisierung sei „unsagbar lang“, so Brigitte Tannert. „Aber wir werden weiter Optimisten bleiben.“