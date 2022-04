Wartende beschimpfen Bürgerbüro-Mitarbeiter in Wernigerode

Personalmangel einerseits, eine Schlange Wartender andererseits: Nach der Rückkehr zu Spontan-Besuchen in Wernigerodes Bürgeramt gibt es Ärger.

Wernigerodes Bürgerbüro am Nicolaiplatz.

Wernigerode - Wer einen Ausweis beantragen will und ohne Termin ins Bürgerbüro kommt, muss mitunter warten. Das hat bei einigen Wernigerödern am Donnerstag (7. April) zu heftigem Frust gegenüber der Behörde am Nicolaiplatz geführt. Wie kam es dazu?