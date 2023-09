Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Elbingerode - Die Baggerschaufel schiebt und drückt das Geröll nach unten, das zwei Männer in eine zweite Schaufel schippen. Was vor ihnen liegt, sind die Überreste der Betonbrücke, die den Zillierbach überspannt hat. Das marode Bauwerk ist nicht mehr – nicht die einzige Neuigkeit an der Talsperre, die große Teile der Stadt Oberharz am Brocken mit Trinkwasser versorgt.