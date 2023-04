Nach dem Brand in Ilsenburg gibt es erste Ergebnisse. Die Brandursache scheint festzustehen, der Schaden nicht so groß wie befürchtet. Probleme gibt es dennoch.

Warum brannte es in der Kindertagesstätte in Ilsenburg?

Ilsenburg - „Obwohl ich anfangs fast in Schockstarre war, kann ich jetzt einschätzen, dass wir trotz aller jetzt entstandenen Probleme am Ende doch noch ein wenig Glück im Unglück hatten“, sagte Ilsenburgs Bürgermeister Denis Loeffke (CDU) am Freitag (28. April), dem Tag nach dem Brand in einem Segment der im Bau befindlichen neuen Kindertagesstätte am Kitzsteinteich. Im Dachgeschoss eines Teilstücks der Einrichtung war das Feuer gegen 16.15 Uhr ausgebrochen. Dank des frühzeitigen Feststellens des Brandes und dem klugen und schnellen Agieren der drei Feuerwehren der Stadt konnte das Feuer in dem fast ausschließlich aus Holz bestehenden Bauwerk relativ schnell gelöscht und ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäudeteile verhindert werden.