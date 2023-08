Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Benneckenstein - Hexen am Tresen, an der Treppe und als Wandgemälde im Gastraum: Wer das Fachwerkhaus im Oberdorf betritt, weiß sofort, dass er an der richtigen Adresse ist. Das Restaurant „Hexenhaus“ ist seit mehr als 22 Jahren eine Institution in Benneckenstein. Zum Jahresende wird das Lokal seine Türen für immer schließen – sofern sich nicht doch noch jemand findet, der es retten will.