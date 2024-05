Feuerwehren haben bei nächtlichem Sucheinsatz im Nationalpark Harz gleich zwei Fluggeräte verloren: Was passiert ist und wie sich derartige Zwischenfälle bei Notfall-Einsätzen künftig verhindern lassen.

Harzkreis/Schierke. - Die Zahl der Einsätze, die Kai-Uwe Lohse nach Jahrzehnten als Feuerwehrmann und langjähriger Kreisbrandmeister in Harzkreis absolviert hat, dürfte in die Tausende gehen. Viele verblassen mit der Zeit, andere brennen sich wegen ihrer Dramatik oder spezieller Besonderheiten auf Dauer ein. Letzteres gilt auch für eine stundenlange Suchaktion nach einer 14-Jährigen Mitte März im Raum Torfhaus und Brocken, die für die Wehren in einem kostspieligen Fiasko endete.