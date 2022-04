Warum die Polizei bei den Corona-Demos im Harz nicht einschreitet

„Dürfen die das?“ - Volksstimme-Leser kritisieren, dass Corona-Spaziergänger in Wernigerode und Halberstadt mit ihren unangemeldeten Protesten Staus verursachen.

Bis zu 1800 Teilnehmer wurden bislang von den Ordnungsbehörden bei den Montagsspaziergängen in Halberstadt gezählt. Mit solchen Spaziergängen protestieren Gegner und Skeptiker der aktuellen Corona- und Impfpolitik ihre Unzufriedenheit.

Wernigerode/Halberstadt - Jeden Montag gehen sie auf die Straße, die Gegner der Corona- und Impfpolitik. Laut Kreisverwaltung sind es in Halberstadt bislang 1000 bis 1800 Teilnehmer, 100 bis 300 in Wernigerode, die auf diese Weise Woche für Woche ihre Meinung zum Ausdruck bringen wollen. Diese Art des – zuvor nicht bei Behörden angemeldeten – Protests sorgt für Kritik und wirft Fragen auf, wie Anrufe und E-Mails an die Volksstimme-Redaktion belegen.