Warum Ilsenburger Pflegedienst in Drübeck Zweigstelle baut

Drübeck - Es tut sich was auf dem ehemaligen Drübecker Holzplatz. Dort setzen das Blankenburger Bauunternehmen Stratie und der Ilsenburger Hauspflegedienst Dori das Projekt „Gemeinsam leben am Holzplatz“ um, wie Dori-Inhaberin Sabine Gabler informiert. Bei einem Sozialgebäude, das eine Außenstelle des in Ilsenburg ansässigen Pflegedienstes werden soll, ist der Bau am weitesten vorangeschritten. Zudem sind im Erdgeschoss des Gebäudes zehn Pflegewohnungen geplant, die laut Sabine Gabler von Stratie vermietet werden. Die Betreuung der Patienten erfolgt dann durch den Hauspflegedienst. Voraussetzung für das Nutzen einer solchen Pflegewohnung sei mindestens der Pflegegrad zwei, wie Sabine Gabler informierte.