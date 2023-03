Das Team des „FussWerk“ engagiert sich am 11. März für Bedürftige in Quedlinburg. Warum die Ilsenburger die Aktion starten und wo sie sich noch engagieren wollen.

Cathy und Reinaldo Tenneberg sowie deren Angestellte Simone Hoffmann (von links) sind am Sonnabend bei derTafel in Quedlinburg als ehrenamtliche Podologen für Bedürftige im Einsatz.

Ilsenburg - Die Ilsenburger Podologen Reinaldo und Cathy Tenneberg werden sich am Sonnabend, 11. März, wieder an einer Aktion unter dem Motto „Wir für Dich“ in Quedlinburg beteiligen. Gemeinsam mit den Aktiven der Quedlinburger Tafel der Arbeiterwohlfahrt (Awo) und verschiedenen Helfern aus der Privatwirtschaft wird das Team von 10 bis 14 Uhr in den Räumen der Tafel in der Weberstraße Bedürftigen Hilfe anbieten. So sollen Fußpflege und Haarschnitte möglich sein.