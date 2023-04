Im Harz locken die Stempel der Wandernadel, bei der Königs- und Kaiserehren winken, als besondere Motivation, die Wanderschuhe zu schnüren. Was die 16. Saison der Wandernadel zu einer ganz besonderen macht.

Bei der Saisoneröffnung der Harzer Wandernadel gestalteten am Sonntag (2. April) im Kurgastzentrum Altenau unter anderem die Bruchbergsänger vom Barkamt Altenau (Foto) das Programm. Zudem standen die vielfache Jodlermeisterin Marina Hein sowie das Duo Tinitus Gaudio, das mit Dudelsack und Davul-Trommel für Abwechslung sorgt, auf der Bühne.

Altenau/Blankenburg - Für echte Wanderkaiser und -könige sowie eingeschworene Fans der Harzer Wandernadel gab es am Wochenende nur ein Ziel: das Kurgastzentrum im niedersächsischen Altenau. Gut und gern 700 Wanderfans pilgerten am Sonntag dorthin, um beim Start in die 16. Wandernadel-Saison dabei zu sein. Und dabei ging es zünftig zur Sache. Bevor mittags das offizielle Programm startete, hatten knapp 200 Teilnehmer ihre Wanderschuhe geschnürt und rund um Altenau Kilometer erwandert und erste Stempel gesammelt.