Warum Tempotafel auf B 81 in Harz-Stadt Blankenburg steht

Eine Bürgerinitiative kämpft für weniger Autoverkehr in Blankenburg. Wie groß die Belastung an der B 81 ist, soll nun eine Tempotafel der Harzer Blitzergruppe zeigen. Erste Daten liegen vor.

Laut ersten Daten der Tempotafel an der Neuen Halberstädter Straße passieren im Schnitt mehr als 8200 Fahrzeuge pro Tag diese Stelle in Blankenburg.

Blankenburg - Aufmerksame Autofahrer auf der Bundesstraße 81 in Blankenburg haben es sicher längst bemerkt: Wer stadteinwärts auf der Neuen Halberstädter Straße unterwegs ist, dem blinkt in grünen oder roten Leuchtdioden seine Geschwindigkeit entgegen. Die solarbetriebene Tempotafel der Harzer Blitzergruppe hängt auf Betreiben der Bürgerinitiative Ortsumfahrung B 81 an ihrem Standort gegenüber des ehemaligen Jahnsportplatzes.