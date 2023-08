Was Automaten im Oberharz zum Verkauf anbieten

In der Foodbox auf dem Gelände des Werk 3 in Benneckenstein gibt es vor allem Fleisch, Wurst und Getränke.

Oberharzstadt - Thüringer Rostbratwurst, Käsekrainer und Schweinenackensteak, dazu Leberwurst und Sülze nach Hausmacherart: Wer gern Fleisch isst, wird in der Food Box am Werk 3 sicherlich fündig. Den Automaten hat Spediteur Hans-Dieter Otto auf seinem Gelände in Benneckenstein aufstellen lassen – es ist einer von mehreren im Oberharzer Stadtgebiet, die Einkaufen außerhalb der Ladenöffnungszeiten ermöglichen.