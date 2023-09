In der Ilsenburger Harzlandhalle werden die ersten Kinderbuchtage veranstaltet. Wie die Idee zu dieser Messe entstand und was die Veranstalter vorbereitet haben.

Was Besucher bei den ersten Ilsenburger Kinderbuchtagen erwartet

Ilsenburg - Die Ilsenburger Harzlandhalle wird an diesem Sonnabend (9. September) und Sonntag (10. September) der Anlaufpunkt für alle kleinen und großen Freunde spannender und fantasievoller Geschichten sein. Drei Harzer Kinderbuchautoren haben sich zusammengeschlossen und gemeinsam die ersten Harzer Kinderbuchtage organisiert.

Bei dem Trio handelt es sich um die Wernigeröderin Kathrin Baltzer, die nicht nur im Harz durch ihre Fünfwortgeschichten bekanntgeworden ist. Ebenfalls mit dabei ist der Ilsenburger Ricner Fock, der inzwischen drei Bücher rund um die Abenteuer der Wasserhexe Tylda verfasst hat. Dritter im Bunde ist der in Stolberg/Harz geborene und jetzt in Osnabrück lebende Ingo M. Ebert, der mit den Geschichten um den Kater Levi bekannt wurde.

Die Drei hatten bis zum vergangenen Jahr zwar voneinander gehört, persönlich kennengelernt haben sie sich aber dann während der Kirchberger Kinderliteraturtage in Kirchberg an der Jagst in Baden-Württemberg. Dort stellten sie zunächst ihre Bücher und sich anschließend selbst vor. Dabei bemerkten sie ihre Parallelen zur Harzer Heimat.

Idee per Zufall

So entstand eher durch Zufall die Idee, im Harz selbst ein Kinderbuchfestival zu veranstalten. Die Grundlage für die am 9. und 10. September folgende Premiere war gelegt und die Organisation konnte beginnen.

Am 9. und 10. September nun werden sich 27 Autorinnen und Autoren von Kinderbüchern in Ilsenburg präsentieren. Alle haben ihre aktuellen Werke dabei, im Fall der Neu-Wernigeröderin Charlotte Bamberger sogar das allererste Buch, das den Namen „Die Stadtkatze von Wernigerode“ trägt.

Die erwarteten Schriftsteller haben ihre Werke vielfach als sogenannte Self-Publisher selbst verlegt und ihre Bücher demzufolge auch auf zumeist eigene Rechnung herstellen lassen und kümmern sich selbst um den Vertrieb. Deshalb werden die großen Verlage bei den Ilsenburger Kinderbuchtagen fehlen und somit auch so manch bekannter Autorenname. Aber gerade darin soll der Reiz der Veranstaltung liegen. Es werden sich Autoren präsentieren, deren Werke anfangs für die eigenen Kinder geschrieben wurden und die nun einem breiteren Publikum nahegebracht werden sollen.

Während der Kinderbuchmesse wird es zahlreiche Lesungen geben. Diese finden im Abstand von 35 Minuten statt, damit die kleinen Besucher nicht allzu lange still sitzen müssen. Außerdem bietet die Messe für ältere Kinder die Möglichkeit, sich in die vorgestellten Bücher einzulesen. Und zum Kauf angeboten werden die Bücher ohnehin, schließlich ist in dreieinhalb Monaten Weihnachten.

Ziel: Das Lesen der Kinder fördern

Vorrangigstes Ziel der auf der Messe vertretenen Autoren ist allerdings nicht der Verkauf der Bücher, sondern die Lese-Förderung der Kinder. Auch deshalb wird, trotz einiger Kosten im Vorfeld, für den Besuch der Ilsenburger Kinderbuchtage kein Eintrittsgeld erhoben.

Selbst das Catering während der Messe erfüllt einen gemeinnützigen Zweck, denn Kooperationspartner der Kinderbuchtage ist der Ilsenburger Verein „Kultur, Bildung und Freizeit“, der für die Versorgung der Besucher zuständig ist und mit diesem Engagement allen Worten in seinem Vereinsnamen gerecht wird.

Die Ilsenburger Kinderbuchtage sind am Sonnabend, 9. September, und Sonntag, 10. September, jeweils von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Die Autoren werden auf Wunsch die gekauften Bücher signieren.

Wer sich selbst mit dem Gedanken trägt, ein Kinderbuch zu schreiben, der kann sich den einen oder anderen Tipp holen. Im Rahmenprogramm bieten die Veranstalter auch zahlreiche Spiel- und Bastelaktivitäten an.