Moderner und übersichtlicher: Der neue Auftritt im weltweiten Netz der Stadt Oberharz am Brocken hebt sich deutlich von dem alten ab. Was dort zu finden ist und wieso das Projekt noch nicht abgeschlossen ist.

Was die neue Internetseite der Stadt Oberharz den Bürgern alles bietet

Christian Auge von der Stadtverwaltung führt die neue Internetseite der Stadt Oberharz am Brocken vor.

Oberharz am Brocken. - Seit kurzem ist die neue Internetseite der Stadt Oberharz am Brocken online. Diese gestaltet sich moderner und übersichtlicher. Mit dem Startschuss sind die Arbeiten an der Seite aber noch nicht beendet.