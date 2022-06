Diese Villa in Wernigerode haben die Harzer Schmalspurbahnen im Visier

Die Harzer Schmalspurbahnen haben eine Villa in Wernigerode gekauft und bauen das Gebäude um. Das hat die Eisenbahngesellschaft mit dem Haus vor.

Die Harzer Schmalspurbahnen bauen die Villa an der Friedrichstraße 152 neben ihrem Verwaltungsgebäude zu Büros um.

Wernigerode - Diese eingerüstete Villa an der Friedrichstraße in Wernigerode zieht viele Blicke auf sich: Doch was passiert auf der Baustelle direkt neben dem Verwaltungsgebäude der Harzer Schmalspurbahnen (HSB)?