Was passiert mit der umgestürzten Linde in Stapelburg?

Stapelburg - Ortsbürgermeister Detlef Winterfeld ist ein Stein vom Herzen gefallen. Der Sozialdemokrat erinnerte sich nämlich an die nicht ganz so konstruktiven Dialoge und gegenseitigen Schuldzuweisungen zwischen Vertretern des Burgvereins und des Landkreises Harz am Nachmittag nach dem Fall der alten Linde. Der Baum war am 7. Februar von einer Sturmböe zu Fall gebracht worden (die Volksstimme berichtete).