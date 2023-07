Zum Start der Sommerabenteuer-Serie 2023 statten Volksstimme-Leser Familie Twelckmeyer einen Besuch ab. Was sie auf deren Bauernhof über Hühner und Erdbeeren erfahren.

Was Volksstimme-Leser über Hühner und Erdbeeren lernen

Während die Stapelburgerin Ilka Herche die saftigen Erdbeeren pflückt, nascht ihre dreijährige Tochter Daria die roten Früchte lieber direkt auf dem Feld in Mattierzoll.

Winnigstedt - „Bei uns wird es nicht langweilig“, sagt Brigitte Twelckmeyer schmunzelnd. In Winnigstedt im Landkreis Wolfenbüttel bewirtschaften sie und ihr Mann Jacob einen landwirtschaftlichen Betrieb. Und das schon in der fünften Generation. Er, der wie seine Frau in Göttingen Agrarwissenschaften studierte, hat den Hof 2018 von seinen Eltern übernommen.

Der Tag beginnt bei der Familie mit den zwei kleinen Kindern Franz und Helena bereits um 6 Uhr morgens und endet erst spät am Abend. Unterstützung bekommen sie bei ihrer Arbeit von zwei Teilzeitkräften und einem Schüler, der hilft, die Eier zu verpacken. „Anders wäre es nicht zu schaffen“, erläutert der Landwirt.

Zum Auftakt der sechs Volksstimme-Sommerabenteuer hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, hinter die Kulissen des Bauernhofes zu schauen. Im Anschluss konnten sie selbst Hand anlegen beim Erdbeeren-Pflücken auf dem Feld der Twelckmeyers im benachbarten Mattierzoll.

Ackerbau in Gemeinschaft

Das Hauptaugenmerk auf dem Hof der Familie in Winnigstedt liegt auf dem Ackerbau. Zu den Feldfrüchten, die auf 100 Hektar angebaut werden, zählen Weizen, Gerste, Raps, Zuckerrüben, Erbsen und Mais. Jacob Twelckmeyer bewirtschaftet die Felder zusammen mit zwei weiteren Landwirten in einer Maschinengemeinschaft. Sie schaffen sich gemeinsam Maschinen an und nutzen diese dann abwechselnd.

Landwirt Jacob Twelckmeyer (Mitte) beantwortet Fragen von Lutz Schindler (links) und Wolfgang Hömpler zum Hof in Winnigstedt. Foto: Johanna Ahlsleben

Mit der Hochzeit der beiden zogen 2018 schließlich auch Tiere auf den Hof. Denn sie bekamen zwei Schweine geschenkt. Nun leben insgesamt drei bei der Familie. „Meine große Liebe sind die Schweine“, scherzt Brigitte Twelckmeyer, die zusätzlich als Marketing-Mitarbeiterin bei einer Firma für Windenergieanlagen arbeitet.

Doch damit nicht genug: Auf den Streuwiesen, die ebenfalls zum Betrieb gehören, leben seit 2019 auch Hühner. Insgesamt kümmert sich die Familie um 1350 gefiederte Tiere, die auf drei Ställe aufgeteilt sind. Sie haben allerdings ein Zuhause der etwas anderen Art: Sie wohnen in mobilen Hühnerställen, die an Bauwagen erinnern.

Tierwohl auf drei Ebenen

Auf drei Ebenen ist in ihnen alles verbaut, was das Bauern- beziehungsweise Hühnerherz begehrt: ein Transportband für die Reinigung, Solaranlagen, die für Storm sorgen, ein Eiersammelband, Wassertanks, eine Befüllvorrichtung für das Futter, Legenester und eine automatische Auslauföffnung. Während das Wasser jede Woche aufgefüllt wird, dauert es beim Futter zwei Wochen.

Die Ställe samt Tieren ziehen im Sommer ungefähr alle drei Wochen um, im Winter alle zwei Wochen. Das bietet mehrere Vorteile. Zum einen ist diese Form der Tierhaltung artgerecht, da die Hühner so ihren natürlichen Ansprüchen auf der Wiese nachgehen können. Hinzu kommt, dass die Tiere einen Rückzugsraum haben, in dem sie nicht nur vor Räubern, sondern auch vor der Witterung geschützt sind. Die Hühner haben stets frisches Gras. Es enthält wichtige Antioxidantien, die für ein kräftiges gelbes Eidotter sorgen.

Ebenfalls kann sich die Auslauffläche regenerieren und verdreckt nicht. So können keine Pfützen entstehen, die das Krankheitsrisiko sonst erhöhen könnten. „Das ist die beste Haltung für Hühner, die man haben kann“, schätzt Jacob Twelckmeyer ein.

Zwergziegen kontra Habichte

Er überlegt zudem, ob er sich zwei Zwergziegen für jeden Stall zulegt. Besonders im Winter stelle der Habicht eine Gefahr für die Hühner da. Die Vierbeiner könnten dieses Problem lösen.

Sommerabenteurerin Sabine Üblacker fragt den Landwirt, warum Hühnereier verschiedene Farben hätten. Der Winnigstedter erklärt, dass das nichts mit der Farbe des Gefieders zu tun hat, sondern das Ohrläppchen der Tiere die Eierfarbe bestimmt. Auf Nachfragen von Helmut Fleischer erklärt er, dass die Hühner auch eine Hierarchie hätten. Die Tiere, die oben im Stall schlafen, hätten eine höhere Stellung als die, die unten schlafen.

Das zweite Leben der Hühner

Die gelegten Eier werden täglich vom Hof-Team eingesammelt. Da sie zweimal wöchentlich an Bäckereien, Fleischereien sowie Supermärkte unter anderem in Osterwieck und Blankenburg geliefert werden, unterliegt der Betrieb Richtlinien. So müsse der Tierarzt regelmäßig die Hennen unter die Lupe nehmen und sie alle 16 Wochen impfen.

Jacob Twelckmeyer zeigt Sommerabenteurerin Sabine Üblacker den Flügel eines Huhns und erklärt, warum Eier verschiedene Farben haben. Foto: Johanna Ahlsleben

Allerdings verbringen Twelckmeyers Hühner, die eine Lebenserwartung von bis zu fünf Jahren haben, nicht ihr gesamtes Leben in Winnigstedt. Nach einem Jahr werden sie an Hobbyhalter weiterverkauft. Mittlerweile hat Jacob Twelckmeyer nach eigenen Angaben rund 80 Prozent Stammkunden, die schon frühzeitig nach neuen Tieren fragen würden.

Tipps für den Garten

Neben der Hühnerhaltung begannen der Landwirt und seine Frau 2020, Erdbeeren in Mattierzoll anzubauen. Sie starteten mit einem halben Hektar, mittlerweile bewirtschaften sie einen ganzen. Die Selbstpflücksaison ist zwar schon beendet, doch auf dem Feld gibt es noch ausreichend rote Beeren. So machen sich die Abenteurer auf den Weg.

Auf dem Feld beschreibt der Winnigstedter, dass er jedes Jahr drei verschiedene Sorten pflanzt – eine, die früh geerntet werden kann, eine für die Hauptzeit und eine, die erst später das Feld verlässt. So gebe es durchgängig Erdbeeren.

Doch Erdbeeren bedeuten zugleich viel Handarbeit. Denn die roten Beeren, die streng genommen zu den Sammelnussfrüchten gehören, seien sehr witterungsempfindlich und bräuchten viel Wasser. Frost während der Blüte sei tödlich. Deshalb werden die Felder teilweise mit Fleece abgedeckt, damit die Pflanzen warm bleiben. Allen Hobbygärtnern rät Jacob Twelckmeyer zudem, die Beete unkrautfrei zu halten und wenn nötig Stroh auszulegen, damit die Früchte trocken und weich liegen können.

Nächstes Abenteuer in Rübeland

Bevor sich die Sommerabenteurer ins Erdbeerfeld stürzen, fragt der Landwirt, wie Erdbeeren überhaupt richtig gepflückt werden sollten. Marlene Üblacker, die zusammen mit ihrer Oma Sabine gekommen ist, macht es vor. Sie hebt die Beere an und pflückt sie samt Stiel. „Richtig“, kommentiert Jacob Twelckmeyer.

Die Schalen füllen sich im Anschluss schnell. „Die sind ja unverschämt lecker“, sagt Heike Fleischer beim Probieren. Auch der jungen Stapelburgerin Daria Herche scheinen die Beeren zu schmecken. Während ihre Mama Ilka fleißig erntet, nascht sie. Ob mit Eis, Eierkuchen oder im Obstsalat– für die Sommerabenteurer gab es später eine süße Belohnung.

Am 19. Juli geht es dann nach Rübeland. Bei den sommerlichen Temperaturen bietet die Baumannshöhle sicherlich eine wohltuende Abkühlung. Thomas Schult vom Tourismusbetrieb der Stadt Oberharz am Brocken verspricht die eine oder andere Überraschung.