Die Kleintierzüchter aus Elbingerode können wegen der Vogelgrippe 2025 keine Ortsschau mit Geflügel ausstellen. Der Verein bietet aber eine Alternative an.

Wegen Vogelgrippe: Harzer Schau findet 2025 zwar statt – aber anders als gewohnt

Der Verein Harzglück G70 Elbingerode lädt am 13. und 14. Dezember 2025 zur Ortsschau in sein Vereinsdomizil an der Ernst-Grube-Straße 18 ein. Wegen der Vogelgrippe müsse das Federvieh dieses Mal im Stall bleiben, erklärte Vereinschef Lutz Rübesamen.

Elbingerode. - Es ist wieder soweit: Der Verein Harzglück G70 Elbingerode lädt am 13. und 14. Dezember zur alljährlichen Ortsschau in sein Vereinsdomizil an der Ernst-Grube-Straße 18 ein. Die wird allerdings nicht wie sonst stattfinden: Die zurzeit grassierende Vogelgrippe macht dem Ganzen einen dicken Strich durch die Rechnung. Zumindest zu einem Teil.