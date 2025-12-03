weather regen
  4. Kleintierzüchter mit Ortsschau: Wegen Vogelgrippe: Harzer Schau findet 2025 zwar statt – aber anders als gewohnt

Die Kleintierzüchter aus Elbingerode können wegen der Vogelgrippe 2025 keine Ortsschau mit Geflügel ausstellen. Der Verein bietet aber eine Alternative an.

Von Frank Drechsler 03.12.2025, 15:45
Der Verein Harzglück G70 Elbingerode lädt am 13. und 14. Dezember 2025 zur Ortsschau in sein Vereinsdomizil an der Ernst-Grube-Straße 18 ein. Wegen der Vogelgrippe müsse das Federvieh dieses Mal im Stall bleiben, erklärte Vereinschef Lutz Rübesamen.
Elbingerode. - Es ist wieder soweit: Der Verein Harzglück G70 Elbingerode lädt am 13. und 14. Dezember zur alljährlichen Ortsschau in sein Vereinsdomizil an der Ernst-Grube-Straße 18 ein. Die wird allerdings nicht wie sonst stattfinden: Die zurzeit grassierende Vogelgrippe macht dem Ganzen einen dicken Strich durch die Rechnung. Zumindest zu einem Teil.