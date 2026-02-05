Eil
Bank-Filiale im Oberharz Wegen Wasserschaden: Sparkasse Elbingerode wird vorübergehend geschlossen
Die Filiale der Harzsparkasse in Elbingerode wird ab Montag, 9. Februar, vorübergehend geschlossen. Grund dafür ist ein Wasserschaden, der erst behoben werden muss. Welche Angebote dennoch weiterhin genutzt werden können und welche nicht.
05.02.2026, 14:45
Elbingerode. - Die Geschäftsstelle der Harzsparkasse in Elbingerode wird ab Montag, 9. Februar 2026, zeitweise geschlossen. Der letzte reguläre Öffnungstag wird Freitag, 6. Februar, sein, teilt das Unternehmen mit. Wie Kunden während der Schließzeit trotzdem ihre Geldgeschäfte erledigen können.