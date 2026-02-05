Bank-Filiale im Oberharz Wegen Wasserschaden: Sparkasse Elbingerode wird vorübergehend geschlossen

Die Filiale der Harzsparkasse in Elbingerode wird ab Montag, 9. Februar, vorübergehend geschlossen. Grund dafür ist ein Wasserschaden, der erst behoben werden muss. Welche Angebote dennoch weiterhin genutzt werden können und welche nicht.