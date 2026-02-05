weather schneeregen
Magdeburg, Deutschland
  Bank-Filiale im Oberharz: Wegen Wasserschaden: Sparkasse Elbingerode wird vorübergehend geschlossen

Bank-Filiale im Oberharz Wegen Wasserschaden: Sparkasse Elbingerode wird vorübergehend geschlossen

Die Filiale der Harzsparkasse in Elbingerode wird ab Montag, 9. Februar, vorübergehend geschlossen. Grund dafür ist ein Wasserschaden, der erst behoben werden muss. Welche Angebote dennoch weiterhin genutzt werden können und welche nicht.

Von Matthias Distler 05.02.2026, 14:45
Die Harzsparkasse ist ab Montag, 9. Februar 2026, wegen eines Wasserschadens vorübergehend geschlossen.
Die Harzsparkasse ist ab Montag, 9. Februar 2026, wegen eines Wasserschadens vorübergehend geschlossen. Foto: Harzsparkasse

Elbingerode. - Die Geschäftsstelle der Harzsparkasse in Elbingerode wird ab Montag, 9. Februar 2026, zeitweise geschlossen. Der letzte reguläre Öffnungstag wird Freitag, 6. Februar, sein, teilt das Unternehmen mit. Wie Kunden während der Schließzeit trotzdem ihre Geldgeschäfte erledigen können.