Nordmanntanne, Blaufichte & Co. Weihnachtsbaum kaufen in Wernigerode: Aktuelle Preise und Trends 2025

Kurz vor Weihnachten steigt die Nachfrage: Welche Trends den Weihnachtsbaum-Kauf 2025 in Wernigerode prägen, woher die Nordmanntannen stammen und wie teuer sie sind.

Von Holger Manigk 17.12.2025, 14:45
Verkäufer Holger Ennen (rechts im Bild) hilft einem Kunden auf dem Anger-Großparkplatz in Wernigerode bei der Auswahl des Weihnachtsbaumes.
Verkäufer Holger Ennen (rechts im Bild) hilft einem Kunden auf dem Anger-Großparkplatz in Wernigerode bei der Auswahl des Weihnachtsbaumes. Foto: Holger Manigk

Wernigerode. - Wenige Tage vor Heiligabend herrscht Hochkonjunktur vor Garten-, Bau- und Supermärkten in Wernigerode: Der Verkauf von Weihnachtsbäumen geht in die heiße Phase. Doch was müssen Käufer 2025 für Nordmanntanne, Blaufichte & Co. zahlen? Eine Stichprobe.