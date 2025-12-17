Nordmanntanne, Blaufichte & Co. Weihnachtsbaum kaufen in Wernigerode: Aktuelle Preise und Trends 2025
Kurz vor Weihnachten steigt die Nachfrage: Welche Trends den Weihnachtsbaum-Kauf 2025 in Wernigerode prägen, woher die Nordmanntannen stammen und wie teuer sie sind.
17.12.2025, 14:45
Wernigerode. - Wenige Tage vor Heiligabend herrscht Hochkonjunktur vor Garten-, Bau- und Supermärkten in Wernigerode: Der Verkauf von Weihnachtsbäumen geht in die heiße Phase. Doch was müssen Käufer 2025 für Nordmanntanne, Blaufichte & Co. zahlen? Eine Stichprobe.