Besinnliche Weihnachtszeit im Harz Weihnachtsmarkt in Wernigerode 2024 – Alle wichtigen Infos und Termine

Der Weihnachtsmarkt in Wernigerode findet auch in diesem Jahr wieder statt. Los ging es am 22. November 2024. Neben dem Weihnachtsmarkt hat Wernigerode noch viele weitere zauberhafte Attraktionen zu bieten.