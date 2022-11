Besinnliche Vorweihnachtszeit Weihnachtsmarkt in Stolberg im Harz – Wann und wo findet er statt?

Der Weihnachtsmarkt in Stolberg eröffnet in diesem Jahr traditionell am dritten Adventswochenende. Die Fachwerkstadt erstrahlt dabei im Lichterglanz. Zahlreiche Buden mit Stolberger Spezialitäten und Handwerkskunst bieten den Besuchern ein unvergessliches vorweihnachtliches Erlebnis.