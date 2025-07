Erst seit Januar 2025 ist der Jugendclub in Benneckenstein geöffnet. Doch aktuell mangelt es an Betreuern. Die sind aber notwendig, damit der Jugendclub geöffnet werden kann. Muss das Freizeitangebot also schon wieder gestrichen werden?

Benneckenstein. - Der Jugendclub in Benneckenstein ist mittlerweile ein halbes Jahr alt. Ende Januar wurde er an der Bahnhofstraße in den Räumen der ehemaligen Tourist-Info eröffnet. Doch nun gibt es Probleme, die das Angebot gefährden: Es fehlt an Betreuungskräften. Die aber sind im Rahmen der Jugendarbeit notwendig, damit der Raum geöffnet werden kann.