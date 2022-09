Weiter Ärger über Lkw am Schützenplatz in Benneckenstein

Die Lkw, die am Schützenplatz in Benneckenstein stehen, sorgen weiter für Aufregung. Anwohner beklagen Lärm durch laute Motoren und Asphaltschäden auf dem Parkplatz.

Benneckenstein - Der Motor läuft, die Türen stehen offen, kein Mensch weit und breit zu sehen – dieses Szenario erlebe er häufig, sagt Frank Weiner. Der Benneckensteiner wohnt in der Nähe des Schützenplatzes und ärgert sich über Lkw-Fahrer, die dort parken und für Unruhe sorgen. „Der Zustand, so wie er ist, ist nicht mehr hinnehmbar“, so Weiner am Mittwochabend im Bau- und Ordnungsausschuss.