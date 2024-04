Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wernigerode. - Von wegen Politikverdrossenheit: Bei der nächsten Stadtratswahl gehen in Wernigerode mehr Kandidaten ins Rennen als beim vorherigen Urnengang: 132 Frauen und Männer wollen einen der 40 Sitze im Stadtparlament erringen. Die Mitglieder des Wahlausschusses hätten in ihrer Sitzung am Dienstag alle Bewerbungen formell zugelassen, so Wahlleiter Immo Kramer.