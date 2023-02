Dörfer in der Gemeinde Nordharz sollen für Investoren attraktiver werden. Dafür sollen die örtliche Bauvorschrift bei der Dachgestaltung geändert werden.

Welche Dächer sind in Harz-Orten erlaubt?

Rote Ziegel auf einem Satteldach - daran soll sich auch künftig rund um die Langelner Hauptstraße nichts ändern. In anderen Bereichen sollen auch Pultdächer erlaubt sein.

Langeln - Wenn der Langelner Ortschaftsrat am Montag, 13. Februar, um 19.30 Uhr im Feuerwehr-Gerätehaus zu seiner nächsten Beratung zusammentritt, dann stehen zwei zukunftsweisende Vorlagen auf der Tagesordnung. Zum einen geht es um ein privates Bauvorhaben, bei dem auf einem Grundstück im Bereich Kleine Dorfstraße/Friedrichstraße ein eingeschossiges Haus mit vier Wohneinheiten zum altersgerechten Wohnen entstehen soll. Der Ortschaftsrat soll dazu eine Empfehlung an den Gemeinderat abgeben, der in seiner nächsten Sitzung einen entsprechenden Beschluss fasst.