Wer viel lernt, der darf sich auch austoben. Doch einige Spielgeräte in Wernigerode sind arg in die Jahre gekommen, andernorts fehlen sie ganz. Wie kann die Stadt – trotz leerer Kassen – für Abhilfe sorgen?

Welche Spielplätze in Wernigerode mit neuen Geräten aufgepeppt werden

Wernigerode - Mit Feuereifer wird die Hängeleiter erklommen, die Rutschstange getestet und die Netzwand hinauf geklettert: Kein Zweifel – das neue Spielgerät auf dem Schulhof der Harzblickgrundschule kommt bei den Kindern gut an. Mit ihm wurden die mehr als 170 Mädchen und Jungen zum Start in neue Schuljahr überrascht. Und sie sollen nicht die Einzigen in Wernigerode bleiben, die ein neues Spielgerät erhalten.