Weniger Fahrten bei Harzer Schmalspurbahn im Winterhalbjahr

Harzkreis (vs) - Am kommenden Montag, 1. November, tritt bei der Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB) der Winterfahrplan in Kraft. Er gilt nach Angaben eines HSB-Sprechers vorerst bis zum 13. Januar 2022 und beinhaltet im November ein eingeschränktes Angebot an Fahrten. So entfallen vom 1. bis zum 25. November alle Züge auf der Harzquerbahn zwischen Ilfeld und Drei Annen Hohne sowie auf der kompletten Selketalbahn. Alternativ können Linienbus-Verbindungen genutzt werden.