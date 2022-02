Wenn der Wald im Harz verschwindet, profitieren die Bienen

Benneckenstein/Sorge/Trautenstein - Vorsichtig hebt Volker Hahne den Deckel an. In der Kiste, der sogenannten Beute, summt es. „Die Bienen ziehen sich jetzt zurück und ballen sich in einer Traube zusammen“, erklärt der Sorger. Die Winterruhe im kuschelig-warmen Bienenstock haben sich die Tiere redlich verdient, so der Hobbyimker – denn im Sommer waren sie sehr fleißig und haben für eine reiche Honigernte gesorgt. „Dieses Jahr war wirklich gut“, berichtet Hahne. Gegenüber den Vorjahren konnte er zwischen 50 und 75 Kilogramm mehr Honig abfüllen und dreimal statt wie üblich zweimal ernten.

