Gabor Schneider aus Rübeland vor der Aufschrift „Behinderte", die an Parkplätzen einer McDonald’s-Filiale in Blankenburg angebracht war.

Harzkreis - BEHINDERTE. In Großbuchstaben ziert das Wort eine Parkbucht vor der Blankenburger McDonald’s-Filiale. „Wie böse klingt das denn?“ Diese Frage sei ihr sofort durch den Kopf geschossen, als sie die Schrift las, berichtet Sissy Jagosch. „Die meisten Menschen hätten das vielleicht gar nicht wahrgenommen, aber mich hat es unglaublich geärgert.“ Die junge Frau ist nicht nur in der Pflege tätig, sondern weiß auch aufgrund ihrer Familie, was ein Leben mit Handicap bedeutet. Ihr Bruder Gabor Schneider ist vom Hals abwärts gelähmt.