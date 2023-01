Wenn Tornados über den Harz donnern

Harzkreis - Ein solider Benzin-Rasenmäher bringt es bei der Mahd im Garten üblicherweise auf einen Lärmpegel von 98 Dezibel. Eine leistungsstarke Kettensäge macht schon mal 119 Dezibel „Radau“, wenn sie sich durch einen dicken Stamm frisst. Ganz anders Tornados oder Eurofighter der Bundeswehr: Sie nähern sich im Tiefflug nahezu unbemerkt, sind ganz plötzlich da, machen extrem mehr Lärm und sind – kaum wahrgenommen – schon wieder über alle Berge. So geschehen vor wenigen Tagen über dem Harzkreis und Wernigerode. Am 3. Januar sind zwei Tornados der Luftwaffe binnen weniger Minuten gleich zweimal über die bunte Stadt am Rande des Harzes gedüst. Der Anlass und die Notwendigkeit für diese militärischen Tiefflüge bewegt unter anderem den Wernigeröder Peter Lehmann.

