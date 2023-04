Die Gemeinde Nordharz sucht Interessenten für den ehemaligen Kindergarten in Veckenstedt. Darüber hat die Gemeindeverwaltung im jüngsten Ortschaftsrat informiert. Bis das inzwischen leerstehende Gebäude allerdings seinen Eigentümer wechselt, sind noch einige Vorarbeiten zu erledigen.

Wer kauft ehemaligen Kindergarten in Veckenstedt?

Das ehemalige Kindergartengebäude in Veckenstedt soll demnächst verkauft werden.

Veckenstedt - Viele Jahre lang hat das jetzt leerstehende Gebäude auf dem Gelände der Kindertagesstätte die Veckenstedter Kinder beherbergt. Das Haus steht auf dem gleichen Grundstück wie das einstige in DDR-Plattenbauweise errichte Schulgebäude, das jetzt von der Kindertagesstätte „Käferland“ genutzt wird. Zwei Etagen wurden in den vergangenen Jahren hergerichtet, in den oberen Etagen haben ortsansässige Vereine eine Heimstatt gefunden.