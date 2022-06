Wernigerode: Breite Straße wird wieder Baustelle

In der Wernigeröder Innenstadt wird ab kommendem Montag (7. März) wieder gebaut: In der Breiten Straße wird der letzte Abschnitt der Fahrbahn gepflastert. Die Arbeiten dauern mehrere Monate und bringen umfangreiche Behinderungen mit sich.

Der letzte Abschnitt beim Umbau der Breiten Straße in Wernigerode wird ab kommenden Montag, 7. März, beginnen: Die Straße wird unter Vollsperrung gepflastert.

Wernigerode - Bauarbeiten, Vollsperrung, Umleitungen und abgewandelte Verkehrsführungen: Darauf müssen sich Anwohner im Umfeld der Breiten Straße in Wernigerode sowie Touristen und andere Besucher der Stadt ab kommender Woche einstellen. Nach einjähriger Pause nimmt die Stadtverwaltung am Montag, 7. März, den letzten Abschnitt beim grundhaften Ausbau der Breiten Straße unter die Baggerschaufel. Der Bereich beginnt stadtauswärts vor der Einmündung Johannisstraße und endet am Knoten Grubestraße/Mauergasse.