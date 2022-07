Wernigerode: Elternvertreterin weist Kritik an neuer Kita zurück

Nach Kritik einiger Eltern an einer neuen Kinderttagesstätte in Wernigerode meldet sich eine Elternsprecherin zu Wort. Sie kann die Beschwerden nicht nachvollziehen.

An der Freiheit 60 im Wernigeröder Stadtteil Hasserode ensteht für drei Millionen Euro eine neue Kita in einem alten Forsthaus.

Wernigerode - Die Kritik einiger Eltern an der neuen Kindertagesstätte in Hasserode kann Doreen Stutzkowski nicht nachvollziehen. Als Mutter und Elternvertreterin der Krippe fühle sich die Wernigeröderin „selbst angegriffen“ von den Vorwürfen. Bemängelt worden waren unter anderem häufige Personalwechsel in der Einrichtung der Lebenshilfe Harzkreis-Quedlinburg.