Eine LED-Tafel der Hochschule Harz sorgt in Wernigerode für Unmut. Warum die Anwohner die Demontage der Tafel fordern.

Nachbarschaftskrieg entbrennt um die neue LED-Tafel an der Hochschule Harz

Anwohnerärger in Wernigerode

Die LED-Tafel an der Friedrichstraße zeigt ein Bild mit Werbung für den Wildpark Christianental.

Wernigerode. - Seit Monaten betreibt die Hochschule Harz in Wernigerode eine LED-Anzeige an der zur Friedrichstraße hingewandten Seite eines ihrer Gebäude. Bei den Anwohnern auf der gegenüberliegenden Straßenseite kommt diese Neuerung nicht gut an.