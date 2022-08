Wernigerode: Hydranten klemmen bei Löscheinsatz - Feuerwehr ohne Wasser?

Wernigerode - Diese Szenen haben sich in Wernigerode beim jüngsten Löscheinsatz der Feuerwehr abgespielt: Ein Schuppen steht in Flammen, das Feuer droht auf ein Wohnhaus überzugreifen. Ein Teil der Kameraden kämpft mit Wasser gegen den Brand an – Wasser, das der Löschwagen bereithält. Andere Feuerwehrleute versuchen, einen Hydranten zu öffnen. Doch der Deckel lässt sich nicht ziehen. Erst mit Körperkraft und Vorschlaghammer gelingt es den Kameraden, den Deckel zu zertrümmern und an das dringend benötigte Wasser zu kommen.