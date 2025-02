Finanzprobleme bereiten Sorgen Wernigerode ist tief im Minus: Harz-Stadt muss noch intensiver sparen, um Millionenlöcher zu stopfen

In Wernigerode ist das Geld knapp. Die neuesten Zahlen zeichnen ein düsteres Bild der finanziellen Zukunft. Trotz bisheriger Sparbemühungen kann die Harz-Stadt die Millionenlöcher in den nächsten Jahren nicht stopfen. Was das bedeutet.