Wernigerode. - 1,2 Millionen Übernachtungen im Jahr 2023: Wernigerode hält seinen Spitzenplatz in Sachsen-Anhalt und im Harz. Was macht den Reiz der Harzstadt aus?

Schloss, Brocken, Bürgerpark, Schmalspurbahn, unzählige Restaurants, malerische Fachwerkstadt und als Umgebung die Harzer Berge − „Wernigerode ist unheimlich vielfältig“, sagt Andreas Meling, Chef der Wernigerode Tourismus GmbH, im Gespräch mit der Redaktion. „Die Stadt bietet für jeden Geschmack etwas – ob Freizeit, Entspannung oder Kultur, Bewegung, Spielplätze.“ Und: „Wernigerode ist einfach schön.“

So ist es nicht verwunderlich, dass die Spitzenzahlen der vergangenen Jahre gehalten werden konnten. „1,2 Millionen Übernachtungen und über drei Millionen Euro Kurtaxe − das macht uns sehr zufrieden“, so Meling. Besucherstärkster Monat sei der September gewesen. Es folgten Juni und Dezember. Mit Abstand am wenigsten Gäste wurden im November begrüßt.

Vor allem um Weihnachten und den Jahreswechsel sei so gut wie keines der knapp 5.000 Gästebetten in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen frei gewesen – wie übrigens jedes Jahr. Eines der Zugpferde im Dezember sei der Weihnachtsmarkt gewesen. „Der war sehr erfolgreich. Wir haben viel Lob bekommen“, sagt Andreas Meling. „Und auf dem Niveau wollen wir weitermachen.“

Durchschnittliche Übernachtungsdauer in Wernigerode liegt bei drei Tagen

Im Schnitt drei Tage lang bleiben Übernachtungsgäste in Wernigerode. Ist das noch ausbaufähig? „Wir liegen schon seit Jahren bei etwa drei Tagen Aufenthaltsdauer“, so Meling. Nur während der Corona-Pandemie sei die Zahl etwas höher gewesen – „weil die Leute nicht ins Ausland reisen konnten“. Wernigerode und auch der Harz seien „klassische Zweit- und Drittreiseziele“. „Wir sind kein Erstreiseziel, wo die Leute ihren Jahresurlaub verbringen. Das sind Meer und Alpen.“

Wernigerode und der Harz würden weiter von dem pandemiebedingt wieder aufgelebten Inlandstourismus profitieren. „Von den Krisen und der Entwicklung bei den Flugpreisen ebenso“, so Meling. „Das merken wir deutlich.“

Manko: Es gibt keinen Campingplatz in Wernigerode

Verändert habe sich das Buchungsverhalten – und das zum Positiven. Durch die allgemeine Unsicherheit und die Preissteigerungen bei Energie und Lebensmitteln hätten die Menschen seit der Corona-Krise ihren Urlaub sehr kurzfristig gebucht. „Das hat sich glücklicherweise gewandelt. Die Leute buchen wieder etwas langfristiger.“ Das zeige auch der Blick auf 2024. „Und das stimmt uns sehr zuversichtlich.“

Ein Manko in Wernigerode gibt es laut Andreas Meling allerdings. Camping-Fans haben seit der Schließung des Campingplatzes im Mühlental keine Anlaufstelle mehr in der Harzstadt. „Dabei ist die Nachfrage enorm gewachsen“, so der Tourismusexperte. Es sei zwar geplant, dass die Kurtaxe für den Campingplatz am Stern zwischen Schierke und Elend künftig über die Stadt Wernigerode abgewickelt und anteilig an die Stadt Oberharz abgeführt werden soll. „Damit hätten wir wieder einen großen Campingplatz − aber eben in Schierke. Es wäre schön, wenn es auch in Wernigerode Möglichkeiten gäbe und die Stadt davon profitieren könnte.“