Entgelt für Dorfgemeinschaftshäuser Wernigerode kippt Gebührenpläne: Wie es für Ehrenamt auf den Dörfern weitergeht
Die geplante Gebührenpflicht für Dorfgemeinschaftshäuser sorgte in Wernigerodes Ortsteilen für Unruhe. Jetzt gibt es Klarheit für Vereine in Minsleben, Benzingerode, Reddeber und Schierke.
15.09.2025, 18:15
Wernigerode. - Vor dieser Entscheidung haben viele Mitglieder von Vereinen in Minsleben, Benzingerode, Reddeber und Schierke gezittert: Die Stadt Wernigerode hat die Gebührenordnung unter anderem für Dorfgemeinschaftshäuser überarbeitet - den Vereinen drohte eine Beteiligung an den Betriebskosten.