Vielfach-Straftäter Wernigerode: Nach Axt-Attacke auf dem Markt greift Justiz durch

Allgemeines Aufatmen in der Harzregion: Nach seinem Drohauftritt hat eine Amtsrichterin einen 57-Jährigen in die Schranken gewiesen. Was mit dem Mann passiert und warum man nicht nur in Wernigerode erleichtert ist.