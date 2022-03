Wernigerode: Promis sammeln für Flüchtlinge aus Ukraine

„Jetzt ist die Zeit, um zu handeln“, sind sich City-Musiker Joro Gogow und Schauspieler Heinz Hoenig einig. Die beiden prominenten Gesichter planen eine Spendenaktion für Ukraine-Flüchtlinge in Wernigerode.

Organisieren mit „stierischer“ Unterstützung eine Spendenaktion für ukrainische Flüchtlinge in Wernigerode: City-Musiker Joro Gogow (von links), Schauspieler Heinz Hoenig, die Harzer Musiker Karo Blasek und Kai-Uwe Scheffler und CDU-Stadtrat Matthias Winkelmann.

Wernigerode - „Dieser fürchterliche Krieg bringt so viel Leid über die Menschen“, sagt Georgi „Joro“ Gogow. Der bekannte Geiger und Bassist der Ostrock-Kultband „City“ lebt seit zwei Jahren in Wernigerode. Ihm ist es ein Bedürfnis, den Ukrainern, die in der Stadt Zuflucht suchen, zu helfen. Dabei hat er einen weiteren Prominenten mit im Boot – Schauspieler und Wahl-Blankenburger Heinz Hoenig.