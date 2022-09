Wernigerode: Rabiater Autofahrer kassiert Strafbefehl

Ein 81-Jähriger soll bei einem Großbrand in Wernigerode einen Feuerwehrmann angefahren haben. Nun haben Staatsanwaltschaft und Gericht entschieden: Was ihm neben einer Geldstrafe noch droht.

Während der Löscharbeiten beim Brand eines Hauses in der Forckestraße in Wernigerode im Juli 2022 soll ein Autofahrer im abgesperrten Einsatzbereich einen Feuerwehrmann angefahren und verletzt haben.

Wernigerode - Gegen den Autofahrer, der Mitte Juli während eines Großeinsatzes von Feuerwehren in Wernigerode in einen abgesperrten Einsatzbereich gefahren und einen Feuerwehrmann angefahren haben soll, ist ein Strafbefehl erlassen worden. Nach Informationen der Volksstimme folgte das Amtsgericht Wernigerode vor wenigen Tagen einem entsprechenden Antrag der Staatsanwaltschaft in vollem Umfang.