Um den dritten Harzer Christopher Street Day wird in Wernigerode heftig gestritten. Der SPD-Fraktionschef im Stadtrat erklärt nun, warum die von CDU und Gastronomen geforderte Verlegung des CSD für ihn nicht in Frage kommt.

Wernigerode/mg. - Die Diskussion um die dritte Auflage Christopher Street Days (CSD) in Wernigerode am Samstag, 7. Juni, wird hitzig geführt: Gastronomen und der CDU-Stadtverband forderten eine Verschiebung des Termins - aus Angst, dass Touristen in der Innenstadt am besucherstarken Pfingstwochenende verschreckt werden könnten. Nun schaltet sich André Boks, Fraktionschef der SPD im Stadtrat, in die Debatte ein.