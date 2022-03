Wernigerode: Wie Schüler das Aus des Gerhart-Hauptmann-Gymnasiums verhindern wollen

Wernigerode - Am Gerhart-Hauptmann-Gymnasium (GHG) in Wernigerode herrscht Fassungslosigkeit. Der Schulstandort soll zum 1. August aufgegeben werden, das GHG soll mit dem Stadtfeld-Gymnasium fusionieren. So sieht es zumindest eine Vorlage für den Kreistag vor. Das GHG und seine fast 500-jährige Geschichte stehen, wird dieser Beschluss am 16. März gefasst, damit vor dem Aus.