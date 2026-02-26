Kirche im Harz Wernigeröder Pfarrer Frank Freudenberg: „Der Rechtsruck macht mich wütend“
Angesichts der Spaltung der Gesellschaft findet der Wernigeröder Pfarrer Frank Freudenberg deutliche Worte. Doch die politisch aufgeheizte Lage ist nicht die einzige Herausforderung, vor der seine Kirchengemeinde steht.
26.02.2026, 14:30
Wernigerode. - Gesellschaftliche Spannungen und neue Gemeindestrukturen prägen den Start ins Jahr 2026 für die Neue Evangelische Kirchengemeinde Wernigerode. Warum er dennoch zuversichtlich bleibt, erklärt Pfarrer Frank Freudenberg im Gespräch mit Reporterin Sandra Reulecke.