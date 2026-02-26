Kirche im Harz Wernigeröder Pfarrer Frank Freudenberg: „Der Rechtsruck macht mich wütend“

Angesichts der Spaltung der Gesellschaft findet der Wernigeröder Pfarrer Frank Freudenberg deutliche Worte. Doch die politisch aufgeheizte Lage ist nicht die einzige Herausforderung, vor der seine Kirchengemeinde steht.