Wernigerodes Bürgerpreis 2021 geht an Integrationshelferin mit Herz

Wernigerode - „Sie führt Menschen zusammen und spaltet sie nicht“, sagt Rüdiger Dorff, Vorsitzender der Hospitälerstiftung Wernigerode, in seiner Bürgerpreis-Laudatio auf Martina Tschäpe. „Eine Herangehensweise, die die Arbeit als Herzensangelegenheit erkennen lässt.“ „Das ist kein Preis für mich alleine, sondern ein Preis für alle engagierten Helfer“, reagiert die Chefin des Wernigeröder Interkulturellen Netzwerks bei der Ehrung am Dienstagabend in der Sylvestrikirche.